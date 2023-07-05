台南市環保局與國軍今天動員140人在仁德區、東區築起防火牆大清消。（曹婷婷攝）

台南市本土登革熱病例數截至4日累計177例，病例數多仍集中仁德區、東區，台南市政府環保局今天一早出動80位化學清消人員、60名國軍39化學兵群人力，同步針對東區、仁德區登革熱疫情熱區展開大清消，期能透過築起防火牆，希望能有效壓制登革熱病例。

副祕書長邱忠川表示，今天出動140名人力執行仁德區、東區大清消，主要是之前幾波噴藥後就遇上西北雨，藥效大打折扣，本周經天氣風險管理公司評估都不會再降雨，趕快趁現在大清消。

他強調，今天噴藥採「區域聯防」作業，以崇善路、生產路為界，包含營區、建案、空屋、草地以及崇德市場等，將上述區域包起來，預計大清消面積達2.2平方公里，並著重在天溝、防火巷、屋後溝、菜園等死角，築起疫情防火牆。

衛生局副局長林碧芬說，疫情以來，迄已噴了6363戶家戶，仁德區完噴率98.8％，全市則為97％。她說，目前病例集中仁德、東區交界，這2區也是共同生活圈，除了政府積極防治，民眾也要動手清除孳生源。