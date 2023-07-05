新光標普電動車ETF經理人劉恆誌表示，第二季電動新創車廠業績強強滾，包括特斯拉於7/3公告今年第2季電動車銷量46.6萬台，比亞迪日前亦發佈第2季電動車賣出達35.2萬台，兩大電動車雙雄皆突破市場預期，並創單季新高，股價更同步水漲船，也激勵電動車新創族群，例如蔚來、理想、小鵬、Rivian與Lucid股價後勁強。劉恆誌預估，從2023下半年起，電動車新創車廠將持續受惠降價策略、及特斯拉充電聯盟興起，將進一步掀起民眾購買電動車意願，加上美國拜登政府將斥資75億美元，在全美約7500英里的高速公路上建造新的高速充電樁，全球汽車產業興起「棄油改電」的消費趨勢不可擋，且電動車市佔率、滲透率的提升，可能比想像時程更快！

劉恆誌認為，現階段美國電動車市加速成長、帶動新創車廠具獲利及業績成長題材加持，股價電力十足勁量向前，建議投資人可以聚焦電動車持股純度最高的電動車ETF，成分股聚焦更多電動車品牌及新創企業，中長線股價表現將增添飆速成長潛力。