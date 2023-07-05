資料來源 LPPPER、富邦投信官網，製表整理陳欣文。

台股加權指數近期在AI浪潮推升下持續衝高，投信法人看好台股下半年有挑戰萬八的實力，不過，隨著盤勢進入高檔震盪，選股難度增加，但是在台股中長線多頭趨勢底定下，建議對於進場點猶豫不決的投資人，可以透過市值型ETF介入，若採取定期定額的方式則更能分散風險，且應以費用率最低的富邦台50（006208）ETF基金為優先考量，以提高投資效益。

富邦台50（006208）追蹤台灣50指數，根據統計，2022全年期間，整體費用率佔總規模比率僅0.24％，較其他36檔原股型台股ETF平均費用率0.68％低。另外，根據交易所券商定期定額統計，交易人數前十名的ETF基金中，富邦台50（006208）長期以來居第四大熱門標的，可見其受定期定額存股族歡迎的程度。

若以實際定期定額富邦台50（006208）的績效來看，截至2023年5月底定期定額累計報酬率，若近10年來定期定額每月扣款5,000元，累積120期總投入成本為60萬元，總資產累計為113.89萬元。若以近年績效來看，歷經去年市場動盪，統計至今年5月底，定期定額006208一年報酬率逼近12％，近兩年報酬雖受到去年國際市場動盪衝擊僅有4.14％，但若拉長至五年來看，定期定額報酬率達36.34％。可見投資時間越長，越能彰顯台股市值型ETF的投資價值，且選擇費用率最低的ETF介入，更能有效提高投資效益。

展望台股後市，富邦台50基金經理人洪珮甄表示，隨著AI題材持續發酵，加上電子產業消化庫存將告一段落，時序進入電子產業旺季以及台美選舉等利多匯集，台股下半年有挑戰萬八的實力；不過，整體盤勢將以震盪盤為主，而拉回都是介入的好的時點。

不過，對於不擅於選擇個股或對於進場台股時點總猶豫不決的投資人，洪珮甄表示，富邦台50（006208）主要投資市值前50大的公司，等同一次幫你買進台灣最大的50檔股票，包含台積電、鴻海、聯發科、台達電等台灣重量級籃籌企業，不僅僅與台灣加權指數高連動，也具有高流動性及代表性，台積電等個股也能參與AI熱潮，穩健的掌握台股中長線的成長，透過定期定額不失為長期的最佳對策。

至於影響盤勢的重要觀察指標，洪珮甄認為，AI題材是否有實質基本面支撐是主要觀察重點，因此6月營收與半年報表現將攸關台股未來盤勢走向；至於中長線則需搭配觀察美國通膨與升息的情況，但至少到目前為止，市場表現與預期差不多，因此可以樂觀期待台股未來表現。