萬物皆漲，只有薪水不漲，許多年輕人根本不敢生小孩，一名女網友自曝親身經歷，因為父母沒什麼錢，她從沒補習或學才藝，連買書的錢都沒有，每天餐費100元，只能吃吐司、白飯、小菜度日，過著「比底層還底層」的生活，並喊話「沒錢真的不要生小孩，否則對小孩來說每天都很痛苦。」

一名女網友在《Dcard》論壇發文指出，媽媽是家庭主婦，只有爸爸一個人工作，家裡沒什麼錢，她從小到大都沒補過習，也沒學任何才藝，連買教科書的錢都沒有；由於他們住在阿公、阿嬤家，沒達到低收入戶標準，因此無法申請補助。

原PO無奈表示，阿公、阿嬤也沒打算養她，她每天就只有100元餐費，一包白吐司當5天的早餐，午餐一碗白飯加一樣菜，晚餐則是一碗白飯加3樣小菜，偶爾再加個肉罐頭。

原PO現在15歲了，她直呼「走出來活像個瘦骷髏，一直都不健康也吃不飽，要什麼沒什麼，過著比底層還底層的生活。」

原PO大嘆，同學有錢可以出門交朋友，她連校外教學、畢業旅行都沒去過，一路上也沒有朋友；不只羨慕同學的生活，她想到以後還要背學貸、賺生活費，甚至給孝親費就覺得無奈。

「所以很想呼籲想生小孩的人，請好好想清楚吧！」原PO認為，如果沒辦法負擔孩子的生活費、教育費和其他費用，「拜託不要生下來，讓他們跟我一樣痛苦，不要覺得孩子可以窮養，對小孩來說每天都很痛苦。」

有網友看完文章直言「我認為爸媽不是真的沒錢，是不願為了孩子減少自己開支」、「媽媽不願意出門工作真的有夠自私，明明知道家裡環境不好，也不想提供小孩更好的生活。」

也有網友心疼原PO「出生就來受苦的，直接被階級複製，長大還要親情勒索照顧爸媽」、「好好充實自己，然後要叛逆一點，才會跳脫家庭框架」、「我也覺得如果無法給小孩一個不錯的生活環境就不要生」、「老公的爸媽一直喊我跟先生趕快生小孩，說窮養也能養得很好，我真的不要我的小孩那麼可憐！」