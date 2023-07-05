國民黨總統參選人侯友宜近日拋出包括支持九二共識、支持核電重啟等4大主張，引發議論。國民黨台北市議員游淑慧認為，這些承諾是百姓想看到的，並強調侯友宜做對事並且持續做對的選擇，「還來得及」挽回民心。

2024總統大選，目前許多民調顯示侯友宜處於落後狀態，令不少支持者相當焦慮，而侯在3日接受政論節目《少康戰情室》專訪時，提出等4大主張，包括支持九二共識、支持核電重啟、恢復特偵組以及撤除NCC。

侯友宜說明，自己接受合乎《中華民國憲法》的九二共識，反對一國兩制的九二共識；他還澄清，自己從來沒反對過核電，應用務實態度面對核能政策，同時舉韓國與日本展開核電廠延役的例子，證明核能是穩定的電源。

此外，侯友宜也宣示將恢復特偵組，偵辦民進黨執政時期的各項弊案；侯並提到，NCC這幾年造成很多紛紛擾擾，導致全民不信任，既然一個公正單位不受到大家信任，唯一的方法就是撤掉。

游淑慧今在臉書撰文提到侯友宜提出的4大主張，並認為這些都符合國民黨一直以來的立場。游淑慧強調，這些都是侯友宜給的承諾，也是全台老百姓想看到的，「做對事並且持續做對的選擇，都還來得及挽回民心」。