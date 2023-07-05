因向趙藤雄收賄遭判刑14年定讞入獄服刑中的葉世文，擔任營建署長及桃園縣副縣長時，利用職務不實請領款項核銷11萬多元，今年5月最高法院依利用職務機會詐取財物罪將葉判刑8年6月確定，檢方聲請定合併執行期，台灣高等法院裁定，葉遭判刑確定的6罪，執行17年6月。可抗告。

葉世文在2011年利用林口合宜宅案趙藤雄收賄，2016年最高法院將他判刑7年定讞，他入獄服刑後，2020年他另涉的八德合宜宅案及財產來源不明罪各被判刑7年半及3年定讞，檢方向高院聲請定執行期後，裁定執行14年。

另葉世文在桃園縣副縣長及營建署長任內，明知特別費及縣政業務費需以公務上實際消費單據請領，卻提供不實支出憑證及載明不實餐敘與贈禮對象等用途核銷便箋，營建署長任內詐領2萬4400元，副縣長任內詐領9萬3849元，共11萬8249元。

高院更一審審酌葉世文身為營建署署長、桃園縣政府副縣長等首長級重要公務員，本應奉公守法自持，並依法據實核報各項開支費用，竟利用職務上機會而為本件犯行，行為應予非難，且犯後否認犯罪，判刑8年6月，褫奪公權4年，最高法院駁回上訴確定，檢方聲請後，高院裁定執行17年6月。