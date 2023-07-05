基隆市長謝國樑5日上午接受廣播節目專訪，談到2024年總統及立委大選時，除重申全力支持國民黨提名的新北市長侯友宜外，也不忘再提國民黨應與「非綠陣營」合作拉抬選情，求得勝選。至於基隆市立委選情，他也表示將全力輔選國民黨提名的林沛祥。

謝國樑表示，隨著前國安會祕書長金溥聰加入侯友宜的競選團隊擔任執行長，他相信絕對會對侯的選情有正面幫助。他認為有了金溥聰加入後，侯友宜競選團隊的決策就會變得很快速、很到位。謝國樑重申，他會全力支持侯友宜到底。

接著謝國樑話鋒一轉表示，在他心中，希望看到在某種情況下，不支持民進黨的陣營能夠合作。他坦承，最近因為民調狀況，比較不敢提這件事，應該要優先提振藍營的士氣。但他認為，不管是朱立倫或侯友宜應也有類似想法，在提升自身戰力的同時，也同時也應該要與其他「非綠陣營」有更多合作。

謝國樑認為，選舉情勢有高有低，在目前情勢處於低潮時，應該要想辦法提振藍營的團結與士氣。他指出，現階段國民黨的當務之急是要拉抬選情，但談到未來，他認為國民黨仍應與非綠陣營有更多合作，才能夠打贏這場選戰。

至於在基隆市立委選情部分，由於民進黨立委提名策略小組已建議黨中央提名初選民調第二位的基市議會民進黨團總召鄭文婷，並將於國民黨提名的林沛祥正面對決。謝國樑表示，他身為國民黨籍，將會全力輔選林沛祥。

談到鄭文婷，謝國樑說，她是律師出身，在基隆市議會問政也很犀利，她的實力也很堅強，藍營也不敢低估，國民黨方面將會審慎地應對後續的選舉相關議題。但他強調，藍營將全力以赴，展現勝選的企圖心。