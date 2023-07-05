提到肝功能不佳，會想到皮膚黃疸、疲勞，醫師提醒，肚臍突出也是一重要肝病警訊，因為肝臟嚴重受損、例如肝硬化時，會出現腹水、導致肚臍突出，此時要趕緊就醫，因為部分肝硬化患者會罹患肝癌、危及生命。

肝膽胃腸科醫師陳炳諴在《醫師好辣》表示，肝臟是人體體內最大的器官，肩負製成、合成、代謝功能，肝臟異常有4大徵兆，包括皮膚或眼睛變黃、肚臍突出、皮膚出現蜘蛛痣、易疲勞與肌耐力差。

他表示，黃疸是一種人體異常狀態，主要是血液中的膽紅素增加導致，之所以異常增加有時是因為代謝膽紅素的肝病引起，例如B、C型肝炎、肝硬化，此時患者的皮膚與眼白部分會出現黃色。

根據肝病防治學術基金會，肝病患者出現蜘蛛痣的形成機轉，已知與雌激素升高、多種血管新生或擴張因子有關；有一派的理論推測當肝臟出現硬化，體內的芳香環酶活性便會增加，芳香環酶會促進雄激素轉換成雌激素，而當體內雌激素濃度上升，便會進一步引發小動脈的擴張。因此蜘蛛痣可能就是荷爾蒙失衡所引發小動脈血管擴張的結果。

陳炳諴表示，老一輩的人常說「膨肚短命」，這是因為過去普遍營養不良，肚子變大多半非因過胖導致，常是因為肝病，尤其是肝硬化產生腹水，導致肚子變大，進而使得肚臍凸出。

至於易疲勞與肌耐力變差，陳炳諴表示，有研究指出，若BMI(身體質量指數)、體型類似的人，有脂肪肝者的肌耐力較差，此因肝臟、肌肉、胰臟為同源器官，彼此會交互影響。