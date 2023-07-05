台北市屋齡30年以上的建築物約有20萬棟、65萬戶，據市府現有規劃進度，要完成都市更新還需189年。對此，民進黨台北市第七選區立委選人、市議員許淑華指出，容積獎勵太低是目前都更的最大阻力，因此她建議，應提高容積獎勵，並在社宅設置回饋機制，以提升都更速度。

許淑華昨（4）日在臉書發文表示，她發現推動都更最大的阻力，是容積獎勵太低，很多住戶因無法「1坪換1坪」，對加入都更卻步。此外，從住宅及都市更新中心公辦都更案件來看，22件只有2件可以取得200%的容積獎勵值，如果不是在捷運站周遭，最多也只能有180%獎勵值。因此她認為，老舊社區都更的容積獎勵應該再提高，確保有足夠參與誘因。

許淑華指出，台灣目前已經有針對大眾運輸（TOD）、教育和生態經濟等5E（EOD）為導向的都市計畫發展，整體劃定建物土地運用及都市更新，接下來更應該以社會住宅為導向，加速周遭老舊社區都市更新腳步。

許淑華提到，以松山區的健康社宅為例，其周圍房屋平均屋齡40年以上者高達9200戶，信義區的六張犁社宅周遭4600戶，而三星社宅周邊也有約4000戶老舊建物。她認為，社會住宅興建與新住戶遷入後，其實是個促進社區再發展與社區需求的重要契機，這些周邊的老舊房屋，也應該劃進都更範圍區。

許淑華建議，除了提高容積獎勵，也可以在社宅當中設置回饋機制，如加入老年長照、幼托等的公益設施，讓社會住宅不只吸引新住戶，加速都市更新進度，也讓原住戶也有新房子可以居住；興建地下、路邊停車空間，讓馬路變寬，恢復原有供車輛行走空間，屆時也有人行道可以行走，整個巷弄變寬敞，讓城市整體有再發展的可能。