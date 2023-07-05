全球熱浪來襲，根據美國國家環境預測中心（US National Centers for Environmental Prediction）的數據，全球溫度在本週一（7月3日）飆破歷史紀錄，成為有史以來最熱的一天。專家指出，受到暖化和聖嬰現象影響，預料今年的高溫恐怕還會持續攀升。

英國《衛報》4日報導，受到熱浪擾動影響，全球週一平均溫度達到17.01°C，超過2016年8月的16.92°C紀錄。

報導指出，最近幾周，美國南部、北非、中東地區以及部分中國大陸都籠罩在極端高溫下，其中北非出現了將近50°C高溫，中國大陸高溫日數（大於35℃）則寫下63年來新高（4.1天）。

World sees hottest day since records began https://t.co/GLyo6oIpCs — BBC News (UK) (@BBCNews) July 4, 2023

即使是目前處於冬天的南極洲，氣溫也突破過往紀錄。位於南極半島海岸的烏克蘭考察站「維爾納茨」（Vernadsky）記錄到8.7℃高溫，創下當地史上最熱7月。

「全球氣候與健康聯盟」（Global Climate and Health Alliance）執行主任米勒（Jeni Miller）說：「世界各地的人們已經在蒙受氣候打擊，從熱浪、野火、空氣污染到洪水和極端風暴。全球暖化也加劇農損、傳染病傳播和移民問題。」

全球熱浪來襲，圖為美國加州水上樂園。（圖／美聯社）

倫敦帝國學院葛拉漢氣候變遷研究所（Imperial College London's Grantham Institute for Climate Change）科學家奧托（Friederike Otto）說：「這是對人類和生態系統的死刑判決。」

聖嬰現象（El Niño）加速了氣候危機。聯合國世界氣象組織（WMO）本周警告，最新一波聖嬰現象已經發生。上一次出現強烈聖嬰現象是在2016年，也是史上最熱的一年——這個紀錄現在被打破了。

美國研究團體「柏克萊地球」（Berkeley Earth）的科學家豪斯法勒（Zeke Hausfather）對高溫感到悲觀：「不幸的是，隨著（二氧化碳）和溫室氣體排放量增加，加上聖嬰現象，高溫紀錄將不斷出現。」