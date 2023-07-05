一名女網友分享，5歲兒子端午節參加幼童著色比賽，認真畫了1小時卻慘輸給一個隨便畫的小朋友，由於比賽結果是依臉書按讚數決定，兒子只得到78個讚，對方卻足足有281個讚，讓她忍不住懷疑對方買讚；PO文引起網友討論，不少人笑歪直呼，原PO肯定沒朋友，這種靠按讚數來決定結果的比賽，通常都是在考驗爸媽的人脈，不是真的在比畫得好不好。

一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》上分享，端午節兒子去參加企業舉辦的幼童著色比賽，比賽的結果是由網路投票決定，但最後的票數卻讓原PO很不滿，因為她的兒子很認真地畫了1個小時，成果十分不錯，得到78個讚，但另一個似乎是隨便亂畫的小朋友卻獲得281個讚。

一名女網友分享兒子參加著色比賽，認真畫了1小時以後的作品。（圖／翻攝自爆怨公社）

女網友張貼出兩人的作品說「真懷疑，他是不是去買讚？ 原來不能教孩子按部就班？」文末也不忘替5歲兒子拉票，並希望網友們可以幫忙主持公道。

一名女網友PO出兒子畫畫比賽的對手的作品，認為對方根本隨便亂畫。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文引起網友討論，不少人笑歪直呼，雖然2個作品有明顯落差，但這種靠按讚數來決定結果的比賽，通常都是在考驗爸媽的人際關係，「你肯定沒朋友，不然幹嘛那麼生氣，人家有本事號召朋友來投票，這種在網路票選拉票很正常」、「這種按讚的比賽，都是在挑戰爸媽的朋友給不給力」、「你孩子是輸在你人脈不夠啦！從現在起教他怎樣Social，以後這種網路票選活動票數都會呱呱叫！」