26歲男拒檢8分鐘連闖9個紅綠燈，警全程追逐如電影場景。

台中市第一分局公益所員警於今（5）日凌晨巡邏時在西區美村路1段與公益路口，發現26歲白姓男子駕駛著小客車左轉美村路1段往忠誠街方向時險翻車，上前攔查，卻遭拒檢和逃逸，但員緊隨在後，目睹白男8分鐘內連闖9個紅綠燈，終於將白男攔下酒測，酒測值0.56mg／l，超過法定標準，也當場將白男逮捕並帶返所偵辦。

公益所所長楊明勳指出，公益所員警於今日凌晨0時至2時執行巡邏勤務，在西區美村路1段與公益路口，遭遇一起驚險的酒駕事件。26歲白姓男子酒駕在路口左轉險些發生翻車事故，員警立即上前攔查，卻遭到白男的拒檢和逃逸。員警緊緊尾隨著白男的車子，目睹他在短短的8分鐘內連續闖過9個紅綠燈。

26歲白姓男子酒駕拒檢，員警目睹白男8分鐘內連闖9個紅綠燈，終於將白男攔下酒測，酒測值0.56mg／l。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

最後於西區華美街476號前，警方成功攔下了這名酒駕男子。在對駕駛人白男進行酒精測試時，結果驚人，測量值達到了0.56mg／l，超過法定標準。當場，警方立即將白男逮捕並帶返所偵辦，並依違反公共危險罪移送嚴辦。幸整個追捕過程平和順利，並未對其他民眾的安全造成傷害或財物損壞。

台中市第一分局呼籲廣大民眾喝酒不開車，開車不喝酒，切勿存有僥倖心理酒後上路。只有這樣，才能確保民眾的生命安全和交通的順暢。在飲酒後，大家可以選擇搭乘大眾運輸工具，或者利用專業的酒後代駕服務，甚至搭乘計程車返家，共同維護交通安全的大局。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！