東勢警分局15日將在石岡梅子戰鬥訓練場舉辦「防身暨模擬射擊體驗」活動。（警方提供）

台中東勢警分局為讓青少年於暑假期間，藉由防身體驗活動，向幫派組織與校園暴力說「不」，15日將在石岡梅子戰鬥訓練場舉辦「防身暨模擬射擊體驗」活動，於臉書粉絲專頁開放報名，今天為最後1天，歡迎民眾上粉絲專頁踴躍報名。

暑假來臨，台中市東勢警分局自7月1日起展開為期兩個月「青春專案」，為讓民眾享有安心暑假，近日即查獲機車竊盜集團1件2人及青少年涉詐欺案1件3人，另2個月來已取締超速違規1968件，通報712件改裝噪音車上傳至噪音檢舉網約制告誡，強力執法奏效。

東勢分局為讓青少年於暑假期間，藉由暑期防身體驗活動，向幫派組織與校園暴力說「不」，將於15日下午在石岡梅子戰鬥訓練場舉辦「防身暨模擬射擊體驗」活動，藉由防身術訓練及模擬射擊體驗中，學習犯罪預防新知及培養青少年相關防身技巧，提升自我保護能力，今天為最後1天，民眾把握機會於臉書粉絲專頁報名。

東勢警分局表示，活動中將由分局長林大為針對青春專案宣導主軸進行開場，使青少年對犯罪預防新知有基礎概念，再由教官親自教授防身技巧及模擬射擊訓練，學習如何保護自己、尊重他人，培養勇敢向幫派組織及校園暴力說「不」的勇氣，希望青少年們能安全又放心度過為期兩個月暑假生活，在享受假期歡樂氣氛下，也須注意安全。

東勢分局長林大為呼籲，漫漫長假，青少年容易受到外在不當訊息之影響，易產生偏差行為，希望透過防身體驗方式，提升青少年之學習興致，於活動過程中，加深青少年正向的力量，以寓教於樂方式，使青少年不單單只是參與體驗，而能從活動中學習新知。

此外，東勢警分局另訂於8月11日舉辦小小警察營活動，於活動中寓教於樂，讓參與親子了解警察工作內容，不要讓小朋友有害怕警察的思維，而要透過警察建立正確法治觀念，了解警察的工作是在保護社會大眾，讓大家生活得更安全、更安心。

另東勢警分局執行「112年暑期保護青少年-青春專案」擴大臨檢勤務，由分局長林大為率隊向同仁提示臨檢工作重點，針對轄區KTV、釣蝦場等特種營業場所執行臨檢，並採取區塊封鎖策略，於場所周邊道路同步執行封閉型路檢攔查，以全面檢肅不法。

分局長林大為也於現場向營業場所負責人宣導本次專案六大主題-反菸毒、反詐騙、反幫派、不深夜遊蕩、要網路安全、不拍攝私密照，及相關保護青少年法令規定，並表示業者應善盡社會責任，深夜不得容留少年，若發現滋事、違法等情狀，務必立即通知警方到場處置，以遏止不法情事發生。

另警方也會持續加強轄內KTV、釣蝦場及電子遊藝場等易滋事場所及治安要點，積極執行臨檢工作，並規劃於易肇事熱點執行路檢攔查，杜絕改裝車輛炸街、危險駕車及酒駕等違法行為，以維護轄區治安及用路人安全。