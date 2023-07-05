好市多不定期推出活動回饋會員，一名女子表示，昨晚到好市多消費，出示賣場App中的「App會員專屬活動」畫面，刷過條碼後可兌換購物袋，她超級驚喜，將訊息上傳到網路，引發網友討論，當中也有不少已拿到購物袋的會員分享喜悅。

原PO昨（4）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，到賣場消費於結帳時，出示好市多App「優惠訊息」的「App會員專屬活動」畫面，刷過條碼就可免費獲得一個購物袋，且不限消費金額，活動期間是7月3至16日，送完為止。

原PO強調，手機一定要下載App，登入會員才能領，實體卡或手機沒登入都領不到。根據她上傳的照片來看，好市多贈送的是長66公分、寬50公分的折疊攜帶式購物袋。

資訊曝光，吸引網友關注，「今天我也有換到，質感還不錯的購物袋」、「我是昨天去消費，店員告知有購物袋可換」、「換一個免費的，意外的驚喜」、「好實用的東西」、「我也不知道有這個，收銀主動問我要不要換，人真好」、「我昨天去大順店用App結帳，沒告訴我可以換」。

留言中有已兌換的會員分享照片，從中可見購物袋有多種不同的顏色，包括深藍色、湖水綠、橘色、粉紅色和灰色等，令人又驚又喜。