攝護腺肥大是年長男性常見好發疾病，據國民健康署統計，50歲男性約50％有攝護腺肥大症狀。雖無法與歲月相抗衡，但仍可透過飲食調整來延緩與減少罹病風險。維尚泌尿科診所院長白彝維就分享，男性想保護攝護腺，日常可適量攝取番茄、牡蠣、南瓜籽及十字花科蔬菜，其中含鋅、茄紅素食物最為重要。

泌尿科醫師白彝維在臉書專頁「維尚泌尿科診所」與網站發文指出，攝護腺肥大是許多中老年男子的痛，會造成如頻尿、尿急、排尿困難等症狀，嚴重影響生活品質，因此要及早做好保養。在飲食方面，他特別推薦對攝護腺有助益的4種食物：

1、番茄：白彝維表示，番茄富含茄紅素，是天然抗氧化劑，有助降低攝護腺肥大風險；尤其高濃度番茄製品，如番茄汁或番茄醬更是理想。除此，醫師指出，橘紅色蔬果包括紅甜椒、紫高麗菜、胡蘿蔔、甜菜根、西瓜、葡萄柚、柿子及木瓜等也含有茄紅素，都是不錯的攝取來源。

2、南瓜籽：白彝維強調，南瓜籽是鋅的重要來源之一，而鋅又是維持攝護腺正常功能所必需的微量元素；此外，南瓜籽擁有維生素E和β-胡蘿蔔素等抗氧化物質，能中和自由基減少細胞損傷和發炎反應，從而降低攝護腺肥大風險。

3、牡蠣：白彝維指出，牡蠣不僅含鋅豐富，還有維生素E和硒等抗氧化物質，能中和自由基，減少攝護腺組織的氧化損傷；另外，牡蠣也是Omega-3脂肪酸、異硫氰酸鹽很棒的來源，是抗發炎不可缺少的營養元素。

4、十字花科蔬菜：白彝維說明，十字花科蔬菜擁有豐富的抗發炎物質，如維生素C、K及β-胡蘿蔔素，能減少攝護腺組織損傷。另外，醫師還提到，十字花科蔬菜也是膳食纖維良好食物來源，有益腸道運行；含豐富葉酸，可幫助DNA合成和細胞增殖。

除了食物攝取外，白彝維提醒，攝護腺生活護理也很重要，包括每日適量喝水、減少辛辣調味料、避免長期久坐久站或久蹲的固定姿勢，同時配合適量運動，都能有助降低攝護腺肥大風險。