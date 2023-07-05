中國對鎵鍺出口祭出管制，此舉雖然凸顯出中國在全球鎵、鍺金屬供應的主導地位，並向世人展現中國有能力報復美國聯手日本與荷蘭的圍攻，但也可能帶來反噬的風險。

彭博分折指出，中國此舉可能是一把「雙面刃」，最終可能只會加速這些國家減少對中國依賴的步伐。此舉也可能推升相關材料價格，導致在日本、加拿大、美國或其他地方擴產變得更具經濟效益。

新加坡國立大學政治學副教授Ja Ian Chong表示，這是中國與美國及其盟友之間「以牙還牙、以眼還眼」的對決，市場和企業最初可能受到一些衝擊，但隨著時間過去，如果這些限制持續存在，市場和企業自然會做出調整。

總部位於荷蘭的國際礦物與金屬生產商Nyrstar對中國祭出的新規表示，公司將考慮澳洲、歐洲和美國的鍺鎵項目，意味著可能在中國以外建立新產線。

北美最大的鍺生產商、加拿大的泰克資源（Teck Resources）周二股價上漲0.11%，盤中漲逾1%。美國的Indium Corporation也生產鍺，而比利時的Umicore則生產鍺和鎵。Umicore周二股價上漲4%。

加拿大的特種半導體及高性能材料製造商5N Plus Inc周二飆漲 8.9%。

加拿大鎵回收與氯化鎵製造商Neo Performance Materials股價 收漲5.73%。

Neo Performance執行長Constantine Karayannopoulos表示，少了中國的鎵供應將很難滿足市場需求，但如果政府推出「正確的產業激勵措施」或可做為變通之計。

他並表示，管制鎵鍺出口可能是中國可以採取之衝擊最小的措施，它不像其他選擇的傷害性那麼大。但另一方面，它可能給北美和歐洲政府以及中國以外的高純度鎵生產商與使用者帶來非常大的動力，去更加認真地考慮如何建立供應鏈的可選擇性。

英特爾發言人表示，該公司正在評估中國政府的聲明，但「我們建立多元化全球供應鏈的策略，可以將當地的變化與供應中斷的風險降至最低」。

德國晶片廠英飛凌（Infineon）內部人士透露，公司大部分材料供應來自於中國以外的國家。

德國工業聯合會BDI表示，中國此舉強化了「原材料自給自足」的主張。

投銀Bernstein分析師表示，雖然中國的出口新規並不針對特定國家，但出口將變得較為困難，且中國可能拒絕向某些地方發放許可。但如果供應不足導致鎵鍺相關材料價格上漲，可能導致半導體公司尋找替代材料。

台灣和南韓則淡化這項管措措施可能造成的干擾。

受惠於價格起漲，中國部分金屬生產商股價上漲。雲南臨滄鑫源鍺業公司周二股價漲停飆漲10%，雲南馳宏鋅鍺公司周二股價大漲7%。

投資人押注中國可能實施更多出口限制，澳洲稀土生產商股價走高，中國以外、全球最大的稀土生產商Lynas Rare Earths周二股價上漲4%，周三目前暫漲近2%。