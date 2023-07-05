男星陳慕曾演出《我們不能是朋友》、《天巡者》等劇，現已淡出演藝圈，轉往高科技業發展並創立數位公司，五月時爆出與「情慾女王」之稱的珍琳交往中，熱戀中的兩人還疑似同居，可以說是愛得相當火熱，不過卻傳出曾施暴直播主前女友趙芸，傷勢照曝光讓人看得怵目驚心。

根據《鏡週刊》報導，趙芸和陳慕交往後，驚覺對方的情緒控管出了問題，像是情緒不穩定時，不僅會砸爛家中物品，還會做出傷害自己的舉動，甚至對她拳腳相向，她也曬出傷勢照，不僅眼睛及右手被打到瘀青，腳趾頭還血流不止，曾經鬧到警察介入，但陳慕不斷道歉，似乎有意改過，讓她最終心軟選擇原諒。

趙芸控訴某次婦科發炎拒絕陳慕求歡，未料對方仍舊硬上；此外，她更指出陳慕多次借錢不還，不管叫外送或是搭高鐵返鄉等費用，都會要求趙芸幫忙支出，光轉帳紀錄的「正式」借款就有28.5萬，態度相當軟爛，以上種種行徑導致兩人多次分合，也因為陳慕多次口頭貶低她，加上時不時情緒勒索，讓她萌生如果分手便會一無是處的念頭。

不過壓垮趙芸的最後一根稻草，是「百萬網紅」向她揭發有關陳慕的風流韻史，甚至重疊到了兩人分合得期間，讓她得知實情後情緒崩潰，還一度求助身心科治療，而會對外揭發陳慕的惡劣行徑，是不希望再有更多女性遭受相同的對待；對於以上種種指控，陳慕透過經紀人回應一切都是莫須有的控訴。

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