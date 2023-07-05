有巢氏房屋今年歡慶成立20週年，鮮明的「在地經營 社區專家」定位、加上熱心親切的「小巢」形象，深獲消費者肯定，帶動績效穩定成長，全台店數邁向450店，規模穩坐台灣加盟房仲品牌前三大，更是其中「最年輕」的品牌！

值得一提的是，永慶房產集團今年也正式突破1600店，穩坐台灣最大房產集團。而有巢氏房屋在永慶房產集團雄厚資源力挺、直營成功經驗做後盾下，獲得多數店東讚聲：「永慶加盟總部真的很願意做事，不斷從加盟店角度出發、幫加盟店賺錢，不愧是最強創業平台。」

小巢品牌力強 李佳樺4年連開5間店

過去任職於中信房屋的李佳樺，在開發客戶時，常聽到客戶說已指名委託「有巢氏房屋」服務，讓她很嚮往「有巢氏房屋」強大的品牌力，後來為擴展事業版圖，2017年決心加入並創立有巢氏房屋青埔A18高鐵加盟店，且在4年間陸續開了5間有巢氏房屋加盟店。

李佳樺團隊以行動落實「社區大小事，就找有巢氏」的品牌精神，帶著夥伴積極參與社區活動、舉辦小小店長體驗營等，也大力響應有巢氏房屋桃區經管會所主導推動的「愛心導護計畫」，結合永慶加盟四品牌，贊助導護旗、反光背心等用具給桃園近50個學校和鄰里，守護孩童及志工們的用路安全。而用心經營社區的成果也大大反應在績效上，去年5間店總共締造超過1.5億元業績，今年1-5月業績也已逾7,200萬元。

有巢氏房屋店東林口捷運站前加盟店，去年業績突破1.1億元，店東黃耀輝大讚永慶房產集團店數多、案件多、成交快。(圖片來源：永慶房產集團)

高效配對、成交快 黃耀輝團隊去年業績破億

原本在中信房屋工作的黃耀輝，看好永慶房產集團品牌力強、店數市佔高，而創立有巢氏房屋林口捷運站前加盟店，已連續4年贏得「有巢氏房屋年度店業績冠軍」。

他認為，有巢氏房屋的科技工具也讓經紀人省時省力，工作效率更好；此外，永慶加盟四品牌的店數多，幾乎掌握了林口區所有的案源，能高效率的幫客戶媒合配對，不僅成交速度快，客戶滿意度也提高，助攻林口捷運站前加盟店去年業績突破1.1億元。黃耀輝團隊在林口深耕已達10年，為回饋鄉親多年來的支持，今年5月還特地舉辦了大型園遊會，發揮「在地經營社區專家」精神，與當地的居民同樂，展現「小巢」深耕在地的熱情與活力。

林志雲對社區瞭若指掌，積極參與地方公益、回饋社會，讓有巢氏房屋台中十期加盟店成為「最在地的社區專家」。(圖片來源：永慶房產集團)

林志雲穩健經營 致力回饋社區鄰里

有巢氏房屋台中十期加盟店東林志雲，因認同孫慶餘董事長「新式仲介」的經營理念，及有巢氏房屋「在地經營」的品牌定位，2004年加盟成立中台灣第一家有巢氏房屋。

林志雲團隊將有巢氏房屋的品牌精神發揮的淋漓盡致，不僅對社區瞭若指掌，能提供客戶社區內大小資訊，也致力於社區服務，包括掃馬路、幫社區除雜草等，一做就是10年以上；更不斷參與地方公益、回饋社會，讓有巢氏房屋台中十期加盟店成為「最在地的社區專家」代表。林志雲也不吝將成功經驗傳承給新加入的店東長們，強化在地的良性互動，讓「小巢們」都能永續經營發展。

有巢氏房屋竹北高鐵福興加盟店東方嘉仁大讚「深度聯賣」是最強優勢，搭配科技系統的應用，大大提升競爭力。(圖片來源：永慶房產集團)

方嘉仁善用聯賣制度 業績四成都靠它

加入永慶加盟體系已經14年、2016年創業有巢氏房屋竹北高鐵福興加盟店的方嘉仁店東，大讚永慶加盟四品牌的聯賣制度，絕對是其他品牌望塵莫及的最大優勢，搭配科技系統的整合應用，在市場不好時更彰顯其價值。「永慶四品牌有1千多間加盟店，都可以合作銷售，市場規模放大到全台灣，前陣子我才跟高雄地區的友店合作成交。」

今年1-5月方嘉仁團隊業績已達到2,000萬元，聯賣就貢獻了4成。另一方面，永慶房產集團提供的〈i行動系統〉及〈行動智能經紀人APP〉，簡潔好上手的介面，也讓方嘉仁能輕鬆掌握店務管理及同仁工作績效，而同仁只要手機在手就能隨時隨地服務客戶，大大提升競爭力。

有巢氏房屋台中秀泰圓滿加盟店去年業績突破9千萬，吳朝將好成績歸功於加盟總部提供充足資源，做店東堅強的後盾。(圖片來源：永慶房產集團)

吳朝將跟著總部腳步 去年業績突破9千萬

有巢氏房屋台中秀泰圓滿加盟店吳朝將店東認為有巢氏房屋的形象佳，給人親切有活力的印象，成為「小巢」已經16年，早已是在地居民的好鄰居。他笑說：「附近居民有空都會來我們門市看報紙、喝茶聊天，如果社區要辦區權會或節慶活動，我們也都盡力幫忙、參與，不管出人、出力、出帳篷，都沒問題。」

去年，吳朝將團隊交出業績9,000萬元的亮麗成績，他把成功歸功於加盟總部！「永慶加盟總部對市場變化高度敏銳，對於房市趨勢的分析相當精準，且針對店頭經營管理也給予很大協助，我們台中地區的有巢氏房屋店數是最多的，加盟店之間也很團結、凝聚力強，持續吸引許多同業加入，造就了今日的好成績。」