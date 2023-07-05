南部某國小一名博士肄業老師陳姓男子（化名），竟藉教職之便，於午休時間假稱為國小六年級女童小雲補習數學，實則卻把小雲叫到電腦教室後，竟趁四下無人將魔爪伸向小雲胸部。高雄分院經審理，認定陳男犯強制猥褻罪，判有期徒刑3年10月。

根據判決書，陳男自2015年8月起擔任屏東縣某國小老師，後來擔任小雲的數學科任老師，並使用電腦教室作為授課教室及辦公室。

2019年11月27日，陳男將小雲叫來電腦教室，指稱要為小雲補習數學，並讓她坐在辦公桌左側。此時陳男不顧小雲意願，先將小雲所坐之紅色塑膠椅子拉到前面，從小雲身後伸手往前抱住她腰，鹹豬手第一次撫摸小雲的胸部。而後，陳男又將椅子移至右側，以左手食指撫摸小雲的左乳頭。案經小雲家屬告知校方，後通報警方協助處理。

經警方調查，依強制猥褻罪移送屏東地檢署偵辦，一審法官判處有期徒刑3年10月，陳男不服上訴。

陳男辯稱，從未將數學段考題目事先交給小雲練習，並表示第2次數學段考時，其他同學也得高分，皆因為他重複出題讓同學練習。陳男還說，如果小雲於第2次數學段考前1天，確實被他撫摸胸部和乳頭，按理小雲的學習狀態應被其行為有所影響，但小雲數學仍考高分，顯見他並未摸小雲。

高雄分院調查，鑒於第2次段考是陳男命題，小雲數學是全班第2高分，但其他段考分數卻不太理想，法官因此認為陳男藉由洩題讓小雲練習。

另，法官根據事件發生後，小雲出現明顯反復經驗創傷、逃避、過度警醒，甚至嚴重焦慮和失眠困擾，亦曾被家人發現她有自傷行為，因此認定陳男確有猥褻行為，駁回判決上訴，案情尚未定讞。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。