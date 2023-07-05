【LIVE直播】木村嫂暌違30年降臨寶島！工藤靜香提早兩個月抵台暖身｜2023.07.05 @中時新聞網娛樂

工藤靜香稍早抵台，引起粉絲、媒體搶拍。（陳俊吉攝影）

工藤靜香與粉絲合照。（陳俊吉攝影）

工藤靜香停留約7分鐘才上車。（陳俊吉攝影）

「木村嫂」工藤靜香暌違30年，將於9月2日在台舉行「工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI」演唱會，今（5日）她搭乘JL097班機於中午11點半抵達台北松山機場，提前2個月為演唱會暖身，吸引約200名粉絲到場接機，等會兒也會接受台媒訪問。

工藤靜香上午11點多走出松機入境出口，她將長髮放下，身穿藍色牛仔連身褲搭配黑色背心，看起來青春洋溢，看不出已經53歲，出關後在大廳停留約7分鐘才走向坐駕，除了站定點讓媒體好好捕捉畫面外，更特別走向粉絲為簽名、合照，態度相當親民，巧的是，老公木村拓哉也在昨天現身日本愛媛縣松山機場，夫妻倆一前一後抵達「松山機場」，可說是相當有默契。

現場有位女粉絲受訪時表示，本來其實是木村拓哉的粉絲，看到工藤靜香與自己的偶像結婚後，也愛屋及烏變成粉絲，「覺得她很顧家，身材也維持得很好，是女性的表率」；另一位男粉絲則說很開心工藤靜香幫她簽到30年前演唱會的票根，「拿到簽名我很開心，9月我一定會去演唱會，希望禮拜六能搶到最好的票」，並表示2019年工藤靜香陪女兒木村光希來台拍廣告時，自己還在機場等3天，只為一睹偶像風采。

粉絲拿著珍藏的工藤靜香作品受訪。（圖／孫伊萱攝影）

工藤靜香來台前誠意滿滿，6天前就公開一支用中文向粉絲問候的影片，她回憶30年前在台演出，印象非常深刻，當時在舞台上彈鋼琴，還帶了兩位鋼琴手一同表演；這次再來台灣，她會帶著30年前與一起演出的其中一位鋼琴手，等於兩人都是闊別30年，又一起合體在台灣表演。

工藤靜香暌違30年來台有彩蛋 超寵粉提早兩個月抵達寶島暖身 @chinatimesent

工藤靜香演唱會售票時間為7月8日中午12點，在年代售票系統及全省各大超商開賣，購買VIP票券享有專屬福利，包含專屬VIP PASS、可享優先入場權利、獲得「工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI」獨家悠遊卡16GB隨身碟（隨身碟內附工藤靜香本人給粉絲的留言）。