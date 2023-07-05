PSG（巴黎聖日耳曼）球星內馬（Neymar Jr.）深陷轉隊疑雲，根據《ESPN》報導，內馬甚至因在巴西自家豪宅內私自建造人工湖，違反了當地法規，遭當局罰款1600萬巴西黑奧（約新台幣1億182萬元）。

6月下旬巴西環保官員接獲投訴，內容指出內馬豪宅內疑似存有違建問題，前往處理後證實該豪宅在沒有取得授權下進行大量施工作業，當地市政府聲明，在豪宅的人工湖建設中，共有10多項的違規行徑，包含非法轉移及採集河水、違法土地開發和植被移除等違規措施。

據稱該湖面積約為1000平方公尺，負責開發人工湖的建設公司Genesis Ecossistemas花了10天的時間竣工，該公司也在聲明中強調，所有行為都是尊重且完全遵守巴西當地規範，並將完全聽從當局的安排，協助調查事實。內馬在期限內將可提出上訴。

雖然內馬仍有2年合約要走，不過PSG將朝著姆巴佩（Kylian Mbappe）建立體系，這位巴西國腳的去留問題也浮現到了檯面，除此之外，內馬還被爆料在女友懷孕時出軌，成為外界千夫所指的對象，最後內馬公開認錯，挽回和女友的感情。