統一發票每兩個月開獎一次，大家都希望能對中大獎，成為千萬富翁。不過一名網友昨天（4日）PO出一張對中千萬特別獎的發票，原以為是個幸運兒，但現實是殘酷的，網友見到這張是去年（111年）的發票，早過了領獎時間，「恭喜成為過期的千萬富翁」。

原PO昨天在臉書「爆廢公社」曬出一張字已經泛白，放很久的發票，大喊「終於讓我中特別獎了」，一旁還貼出財政部的公布的獎號，確實是對中「46438476」的特別號碼，且這張發票只消費15元，真的是超級幸運兒。

一名網友一年後才找到中獎的千萬發票，卻過期領不了。（示意圖，達志提供）

貼文PO出後掀起網友關注，但細看才發現中獎發票是去年（111年）的，獎號、月份都沒錯，但晚了一年，若還沒兌獎的話，這張發票也已經過期了，現在只是廢紙一張。讓網友們紛紛留言：「恭喜中了『去年的』」、「過期不能領」、「哈哈哈，明天還是要上班」、「過期了才找到？」、「早一年拿出來的話，現在可爽了」、「這應該心裡面會哭死吧」、「這個真的有悲傷到，所以我過期發票一律不看就丟掉」，但也有人懷疑，原PO是不是找新聞上的照片來發文而已。

根據財政部的統計，2022年5-6月期統一發票有13人中1000萬元特別獎，最後領獎期間是11月7日，但是到10月31日仍有5張千萬發票沒人領獎，其中1人是在台北市中山區大直街11號的全家買食品花了15元，索取電子發票，跟原PO的發票地點、金額一模一樣，很可能就是「過期的」千萬富翁。