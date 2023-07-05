疫後恢復團體生活後，國外研究發現疫情期間出生的幼兒全面性發展，較疫情前出生的幼兒明顯變差，尤其發展遲緩的早期療育兒童人數突破三萬人，去年較前年增幅高達一成七，創下近十一年最高，以語言發展遲緩最多，可能原因為疫情期間人際互動、戶外活動減少，這群寶寶更需要早療教育的資源協助。

來自北歐瑞典銷售第一的麗貝樂透過每年推出的限量款尿布，關懷社會公益服務與環境友好等相關議題。今年(2023年)麗貝樂限量款將關注焦點致敬罕病寶寶，由限量款尿布主題“小小英雄”中患有先天罕病的動物寶寶角色，喚醒人們對這群特殊寶寶的關注與鼓勵：大象寶寶患有先天第一型糖尿病，長頸鹿寶寶患有先天過敏症，野豬寶寶患有先天性心臟病，老虎寶寶先天即有癌症病痛。同時也攜手伊甸基金會共同為兒童成長議題獻上心力。伊甸基金會深耕兒童早期療育服務邁入第30年，每年幫助超過2萬2千位發展遲緩兒，是全台服務最廣、歷史悠久、偏鄉服務據點最多的單位。「發展遲緩兒童」又稱「慢飛天使」，是指未滿6歲的孩童因疾病、心理或環境等因素，在認知、生理、語言、心理發展或生活自理方面，相較同齡孩子，有發展落後或異常的現象，面對成長的每一階段，需要花費更多力氣才能跟上一般孩子的腳步。

早療服務帶來的不只是孩子能力的提升，更撫平家長不安的心境，麗貝樂與伊甸基金會深知早療不易之處，以及所需耗費的龐大金額，本次特別以限量款產品提撥捐方式，於2023/07/01至2023/09/30期間，至麗貝樂台灣官方合作通路購買2023小小英雄限量版尿布，每售出一包，麗貝樂即捐出10元給伊甸基金會。為孩子添購尿布同時愛心公益助慢飛天使一臂之力，陪伴他們跨越障礙，勇闖成長路！

擁有「尿布界LV」美名的「麗貝樂」，廣受爸媽界及網路使用好評，更因為其永續的品牌理念：關注環保、地球發展、生態保育與重視提供寶寶純淨溫柔呵護，且榮獲北歐哮喘與過敏協會認證，在尿布界圈粉無數。

原料符合國際FSC森林標章認證，不添加非必要化學物，無柔順劑、無香精、無漂白劑、不含螢光劑與已知過敏源。其專利科技研發的超吸水魔珠能將尿布做到輕薄，且觸感極細緻，不回滲尿液，維持寶寶屁股乾爽。讓寶寶用起來安全，父母選購更放心信任。

為推廣本次愛心公益合作，並與父母能近距離接觸，麗貝樂特別於2023/7/7-7/10台北婦幼展參展，廣邀父母為孩子報名參加「小小英雄主題的寶寶走秀活動」以及至攤位現場深入了解公益活動內容與品牌。