台北市長蔣萬安5日啟程出訪新加坡，這是蔣萬後上任後首度出訪，他在出關前發表簡短談話表示，新加坡在城市治理方面有很多值得台北市借鏡學習，將就交通、都市發展、環境永續及智慧城市等4個面向與新加坡交流。（陳麒全攝）

台北市長蔣萬安5日啟程出訪新加坡，這是蔣萬後上任後首度出訪，他在出關前發表簡短談話表示，新加坡在城市治理方面有很多值得台北市借鏡學習，將就交通、都市發展、環境永續及智慧城市等4個面向與新加坡交流。

台北市長蔣萬安5日啟程出訪新加坡，這是蔣萬後上任後首度出訪，他在出關前發表簡短談話表示，新加坡在城市治理方面有很多值得台北市借鏡學習，將就交通、都市發展、環境永續及智慧城市等4個面向與新加坡交流。（陳麒全攝）

蔣萬安5日上午率領市府團隊及4位台北市議員搭乘新加坡航空SQ5805航班前往新加坡訪問。他在桃機接受媒體聯訪時表示，很高興受到新加坡駐台商務辦事處的邀請前往訪問，這次是在擔任台北市長後，第一次出訪新加坡，從市政參訪及考察角度來看，新加坡在城市治理方面，的確有很多值得台北市借鏡學習處。

他指出，舉例來說，環境永續一直是台北市政府未來施政非常重要的目標，新加坡有個2030綠色計畫，訂定了明確的目標及相關行動方案，包括在2030年要有20％的學校達到碳中和、75％的運輸，在尖峰時段未來都要使用大眾運輸工具，有80％的建物都希望能是超低耗能。

蔣萬安說，這一次考察的面向，包括了交通、都市發展、環境永續以及智慧城市，也會到相關部門並實地走訪很多具體的實際建設，希望藉由這次的參訪，學習到很多。

對於美國在台協會（AIT）台北辦事處計劃擴建，但因鎖定學校用地引發議論問題，蔣萬安表示，這個案子在108年時就已決定，市府教育局會積極的跟外交部溝通，外交部也計劃在7月份時在地方舉辦說明會，加強跟地方的溝通說明。

台北市長蔣萬安5日啟程出訪新加坡，這是蔣萬後上任後首度出訪，他在出關前發表簡短談話表示，新加坡在城市治理方面有很多值得台北市借鏡學習，將就交通、都市發展、環境永續及智慧城市等4個面向與新加坡交流。（陳麒全攝）

蔣萬安一行人在今天中午抵達新加坡後，將參訪永續發展及環境部；6日上午拜訪市區重建局、下午前往建屋發展局及參觀組屋，晚間舉行記者會；7日行程為上午參觀濱海灣花園，下午參訪陸路交通管理局，晚間參觀小販中心；8日搭乘上午8時20分的新航班機返台。