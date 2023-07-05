市場持續關注大陸經濟的反彈力道，能否帶領各國走出經濟衰退危機，但全球貿易信用保險集團「科法斯集團」（Coface）發布報告示警，大陸企業面臨著亞洲主要經濟體中最長的付款延遲問題，在疫情後復甦慢於預期的情況下，這一弱點可能會被放大，對大陸經濟帶來新的威脅。

根據南華早報報導，上述報告指出，去年大陸企業的平均付款延遲時間為83天，此數字幾乎是日本的兩倍長，日本則是付款延遲最短的國家。

該報告針對9個市場、13個產業、2300家企業進行調查，從平均付款延遲時間來看，大陸數據比澳洲公司的72天、香港公司的63天、台灣的62天、新加坡與印度的56天都還要高。

值得關注的是，大多數經濟體都出現更長的付款延遲，所幸更長的付款延遲，並沒有與逾期付款的公司增加同時出現，經歷過逾期付款的受訪者比例，從2021的35.5%下降到2022年的26.8%。

該調查亦顯示，相較於其他經濟體，大陸被認為是超長付款延遲風險居高不下的市場，比例達36.4%，幾乎是日本與新加坡的4倍。

報導提到，長期拖欠付款可能會影響企業的生產經營、影響銀行信用，並導致更多企業陷入無法解決的債務困境，進而加劇金融風險。至於付款延遲的主要原因，則是由於競爭激烈和原材料價格上漲，使客戶面臨財務困難。