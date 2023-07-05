為擺脫「行人地獄」的醜名，交通部新制最高可罰未禮讓行人的車輛6000元，但卻出現行人故意滯留在斑馬線上，導致交通大打結的爭議事件。為解決相關問題，基隆市長謝國樑透露已準備對行人出手，引起各界議論，他今（5）日也正面回應此事。

謝國樑今日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時提到，因為外媒大篇幅報導台灣「行人地獄」的狀況，交通部為了洗脫醜名才推出相關政策，但早在他上任2星期時，基隆就已推出禮讓行人的相關政策，「因為我已經等了2年，我在上任前就是想要推這些，讓一個城市的文化比較有外國城市的基本習慣，車子會禮讓行人，街道也乾乾淨淨」。

謝國樑以實際數據為例，剛推出禮讓行人政策時非常辛苦，基隆單周最高峰的取締數達到380件左右，但相同的政策、相同的取締方式，6月底時全基隆僅剩下10件取締案，代表禮讓行人一事已內化成基隆人的駕駛習慣。

「我每次在路口，都看到民眾過斑馬線一直看手機！」謝國樑提到，近日交通部政策推出後，開始有一些針對行人的質疑，他自己也常在路口發現民眾過馬路時滑手機，速度自然慢下來而影響到行車，加上違規穿越馬路、闖紅燈等，有越來越多民眾開始質疑，當行車被進一步規範時，行人是否也應該要被妥適的管理，要有警員來執法，他才因此提出相關討論，並將與市府團隊做更多的討論。