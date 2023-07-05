F-35隱形戰機的主動電子掃描陣列（AESA）雷達

中國商務部和海關總署7月3日在官網公告，為了「維護國家安全和利益」，將從8月1日起，管制鎵、鍺等相關戰略性金屬出口。而專家認為，這可能衝擊美國的國防工業。中國的鎵產量高居全球之冠，也是第一大供應國，而這種金屬在打造先進雷達系統上，是舉足輕重的關鍵要素。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）和中方官媒《環球時報》4日報導，先進雷達系統是戰機、軍艦和地面設施很重要的一部分。觀察家說，鎵和鍺對半導體，還有其他電子零組件產業都是很重要的原料。中國軍事專家認為，就在美國致力遏制中方軍事成長之際，管制這些金屬，尤其是鎵出口，可以重重打擊美國國防工業。

中方軍事航空專家傅前哨說，現代戰機、軍艦和地面設施廣泛採用的主動電子掃描陣列（AESA）雷達需要用到砷化鎵和氮化鎵等基礎材料。

值得注意的是，如雷神（Raytheon）和諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）等美國國防巨擘即將推出主要靠氮化鎵打造的新型主動電子掃描陣列雷達系統。而和先前以砷化鎵打造的舊款系統相比，它們的性能更卓越。事實上，這類先進技術已應用在F-35隱形戰機，還有F/A-18E/F艦載機的雷達上。

China's recently announced export controls on gallium could hit the US defense industry, as this material is widely used in advanced radar systems installed on warplanes, warships and ground installations, experts said. https://t.co/TmUiPFgbCf — Global Times (@globaltimesnews) July 4, 2023

氮化鎵與雷達

有趣的是，如今中方限制了砷化鎵和氮化鎵出口。而中國的鎵儲藏量約佔全球的85%。而傅前哨指出，包括美國在內，西方國家要是設法繞過中國，尋求相關材料，成本將會大增。

分析家指出，美國經常在中方海域附近部署戰機和軍艦，執行偵察、穿越、軍演和威懾等任務，加上持續對台軍售，都被北京被視為顯然要阻撓中方發展，並侵害其國家安全和利益。