周五（7／7）迎來小暑，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖屬猴、馬、羊在小暑後運勢將超級旺，其中生肖猴事業能獲貴人幫助賺取錢財，感情方面也能甜蜜穩定；生肖馬事業能更加順利有望升職加薪，投資也有良好表現；生肖羊則是事業能得到人脈與資源，投資有貴人出現賺取豐厚錢財。

▍生肖猴

生肖猴在小暑後財運將超級旺，無論是創業或在工作中能獲貴人相助，也能憑藉敏銳的觀察力發掘商機，賺取豐厚錢財。另外，感情方面單身者有望在社交場合中遇到心儀對象，有伴者則是感情甜蜜穩定，有機會步入婚姻。

▍生肖馬

生肖馬在小暑後好運不斷，事業能透過不斷努力，受到老闆器重進而升職加薪。另外，在投資方面能選到好的標的物，獲得好佳績，同時賺取豐厚錢財。

▍生肖羊

生肖羊在小暑後運勢爆棚，不僅事業能擁有許多人脈與資源，做事更加順利，也能受到同事信賴，並交付重要任務給他們。另外，投資方面能獲得貴人幫助，收入不斷飆升，有更多資金能活用，錢財拿到手軟。