香港尖沙嘴海港城外的街頭上突出現兩張追債海報，內容直指照片上的兩人是「國際級大老千」，據悉照片中的男子為紀姓香港富商，女子則為台灣女星，過去曾被譽為「九頭身美女」，由於男方近期捲入財務風波，導致多次被指控欠債，如今卻遭他人當街貼出討債海報，引發熱議。

根據《香港01》報導，今（5）日香港尖沙嘴海港城外街上，出現兩張追債海報，其中一張海報上印有一對男女的合照，上面寫著「國際級大老千」及用紅字寫下兩人的名字，文中更直批兩人「人血饅頭」，另一張則將周潤發新電影海報中的臉P成紀姓男子，大大寫著「別叫我賭神，叫我死老千」。

據悉，照片中的男子為紀姓香港富商，過去於澳門投資賭場，但近年卻陷入財務風波，多次被告上法院遭人指控欠債1億元（約新台幣3.8億元），更傳出其公司有近541萬元（約新台幣2100萬元）欠的租款項，至於女方為一名台灣女星，過去被譽為「九頭身美女」，而與紀姓男子雖育有2男2女，但無婚姻關係。由於線索相當明顯，不禁引發網友聯想。截稿之前，當事者尚未回應。