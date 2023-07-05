資深媒體人周玉蔻與蔡玉真，去年因誣指前中國小姐張淑娟是緋聞案女主角，遭張提告，今（5）日2人被檢方依違反個資法及加重誹謗罪起訴。對此，曾提告周玉蔻誹謗的國民黨台北市立委參選人、前市議員羅智強狠酸周，「夜路走多終遇鬼」。

張淑娟去（2022）年9月不滿周玉蔻、蔡玉真指她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的「緋聞女主角」，在時任台北市議員王鴻薇的陪同下，到北檢對2人提告，當天周突然現身北檢，不只與王爆發激烈口角，還追著張要道歉，導致張情緒崩潰。

羅智強今在臉書發文表示，周玉蔻被依違反個資法及加重誹謗罪起訴的新聞「大快人心」，他並嘲諷周，夜路走多終遇鬼，許多網友也在底下留言，「嘴裡不饒人喜歡說人是非，早就應該受到逞罰」、「真的太讚！放煙火」、「普天同慶」、「善有善報，惡有惡報，不是不報，時辰未到」。

羅智強過去曾被周玉蔻影射是「頂新門神」，羅透露這件事讓他一度被社會鄙視為貪官汙吏，好在有人安排他去哈佛進修1年，最後才終於振作。後來，羅智強對周玉蔻提告誹謗但敗訴，他坦言，從那一刻開始再也不信任司法。