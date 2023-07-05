47歲名模洪曉蕾平時常在社群網站分享近況，今(5日)週刊報導，她上周在仁川機場轉機，轉赴西班牙旅遊，驚傳在當地生病入院插管，前夫王世鈞（改名王世騰）得知後也立刻飛往當地照顧前妻。

洪曉蕾2006年與王世均結婚，生下一女一子，婚姻期間卻傳出大吵、家暴等傳聞，被網封為「驚世夫妻」，兩人婚姻維持了10年，在2016年正式簽字離婚。離婚後兩個孩子交由洪曉蕾照顧，王世均則將重心改為拚事業，離婚後一年，洪曉蕾便承認身邊有追求中的「大仁哥」，兩人「友達以上」，但她不急著談感情，專心當全能媽媽，也說：「一個人挺好的」。

洪曉蕾、王世均已經在2016年離婚。（圖／中時資料照片）

洪曉蕾日前在機場打卡，分享出遊近況。（圖／翻攝自洪曉蕾臉書）

洪曉蕾和王世均離婚後並未交惡，王世均經營美容產品「想來想去還是找前妻代言」，並誇洪曉蕾保養得宜，「畢竟這把年紀了還能維持這樣真的不容易」，還開玩笑想跟前妻要聯絡方式，洪曉蕾則反虧前夫先前被拍到與「中分小姐」約會，王世均則喊冤說：「誰沒有一兩個異性朋友呢。」

今據《鏡週刊》報導，洪曉蕾最近到西班牙旅遊驚傳入院插管，西班牙外館已經派人到旅館先幫忙照顧洪曉蕾的兒子，據知洪曉蕾是因扁桃腺發炎嚴重無法自主呼吸，才插管提供氧氣，病情現在已經穩定，醫師評估需休養2到7天，而王世均聽聞消息後已在本月3日飛抵西班牙照料前妻和小孩，對此，洪曉蕾所屬的凱渥回應不知情，致電王世均求證則沒人接聽。