天氣熱手搖飲料夯，兒童內分泌科醫師陳奕成示警，含糖飲料對「兒童肥胖」的影響巨大，爸媽不要讓孩子喝太多含糖飲料比較好，目前已經有許多研究證實，大量攝取含糖飲料會導致體重增加與肥胖。而且還有數據顯示，孩子養成每天喝含糖飲料的習慣，不只容易胖，還會排擠蛋白質的攝取，對長高百害而無一利。

兒童內分泌科醫師陳奕成在臉書上分享，天氣炎熱，孩子外出的時候，常會要求爸媽買冰涼的飲料消暑解渴，但家長應該注意孩子含糖飲料的攝取量，不然一個暑假過去，孩子的體重可能飆升。

陳奕成表示，近幾十年來，兒童肥胖的盛行率越來越高，而「含糖飲料」被認為是其中一個重要的原因，包括手搖杯、運動飲料和碳酸飲料等，都含有大量的糖分和卡路里。目前已經有許多研究證實，大量攝取含糖飲料會導致體重增加與肥胖。

陳奕成分享國際知名醫學期刊《新英格蘭雜誌》在2012年發表的一篇研究，研究團隊將640位5到12歲的兒童隨機分成每天喝含糖飲料與無糖飲料的組合，經過1年半的追蹤發現，每天喝250毫升含糖飲料的組別，比無糖飲料組體重有明顯增加，且皮脂厚度測量、腰圍身高比與體脂率都比含糖飲料組的孩子高。

至於含糖飲料為何會導致兒童肥胖？陳奕成解釋，含糖飲料的高熱量易吸收，卻不會給予孩子飽足感，也就是說當孩子喝完飲料以後，還會繼續攝取其他食物，導致總熱量攝入過高，長期下來，額外的熱量轉為脂肪，引發兒童肥胖問題。

陳奕成也說，如果孩子已經因為愛喝含糖飲料，造成體重超標也不用太緊張，另一篇研究指出，平時有喝含糖飲料習慣的224位肥胖兒童，在減少含糖飲料的1年後，大概可以減少2公斤左右。而最近健康體重門診也有類似案例，一位每天都要喝2份含糖飲料的弟弟，徹底戒掉喝含糖飲料的習慣，半年後回診竟然瘦了10 公斤。

陳奕成補充說，喝含糖飲料所含的熱量占每日總熱量的比例，從6至7歲開始逐漸上升。同一時間這些學齡兒童的每日乳製品攝取量卻逐年下降，顯示在這段成長的關鍵期，如果孩子養成了每天喝含糖飲料的習慣，不只容易肥胖，還可能排擠到蛋白質的攝取，對於長高真的是百害而無一利。

陳奕成表示，含糖飲料對「兒童肥胖」的影響巨大，家長應關注孩子的飲食習慣，減少含糖飲料的攝取，提供開水或氣泡水等更健康的替代選擇；爸媽也要做好榜樣，本身的飲食也應要避免含糖飲料，如此一來會更容易改變孩子的飲食習慣。