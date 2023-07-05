高雄市某學校陳姓教師遭到7位家長控訴不適任，不只平時會用言語辱罵學生「笨！」、「白癡！」外，還對家長洗腦說「IEP（個別教育化計畫）沒有用，要喝我的聰明果汁才有用」，不過陳師如此荒唐的行為仍遭該校包庇。高市教育局5日回應，2018、19年接獲陳情後已將陳師記過處分，而今年再度接獲投訴後，已函請學校依據「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」辦理。

陳師荒唐事蹟一籮筐，除了辱罵學生外，還利用體育課時間放影片給學生看，自己則在一旁滑手機；更大力推銷破百萬的健康食品，洗腦家長要喝「聰明果汁」才有用，更將產品神化，認為無法自行行走平地的學生不要靠復健，喝產品有用，然後讓學生吃力地爬樓梯，自己則在一旁錄影。

人本基金會控訴，當時學校和教育局千方百計地「拜託」陳老師請假，想盡辦法讓她調校或轉任教育局行政，學校甚至威脅家長「如果要投訴老師不適任，該師就會回班任教」。調查結束後，教育局卻說，結果只會通知「當事人」，受害學生家長看不到調查報告，學校也不肯說明究竟成立那些不適任樣態，只說陳老師已依法經進入「輔導期」。

教育局回應，絕無包庇情事，2018、19年接獲陳情後已將陳師記過處分，而今年再度接獲投訴後，已函請學校依據「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」辦理。教育局強調，維護特教學生權益無可懈怠，將督導該國小快速調查完畢，如有教學不力情事，以及新事證等，務必依據相關法規處理，絕不包庇，後續亦將定期檢核該校辦理進度，保障學生權益。