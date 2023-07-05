專家學者認為，雖比初值54.2稍微小一點，但已連續第10個月都在景氣榮枯點50以上，表示上個月日本服務業還是處於成長強勁的階段。同時，日本民企對未來一年的前景還是抱持樂觀態度。

日本政府已經取消嚴格的抗疫邊境管制，並將新冠病毒降到與季節性流感同一等級。另外，在通膨方面，日本服務業者指出，雖然投入生產的成本已經降至去年3月以來最低，但6月物價上漲壓力還是存在。

3日，日本央行發布的第二季短觀報告，非製造業的商業景氣，創下自2019年6月以來最高。其中，三到六月的飯店以及餐飲業族群的信心指數，更是創下歷史新高。

同時，從此PMI報告中可看出，入境旅遊的復甦也讓6月新增出口業務，連續第14個月都保持擴張成長。不過，增幅是三個月以來最小。至於綜合PMI指數，在5月達到高峰54.3之後，6月稍微降至52.1，是連續六個月都超過50大關。