美(吉吉)表示，外銷代工業務訂單需求持續增溫，加上歐洲、北美市場LVT、SPC石塑地磚業務接單效益逐步展現，其中SPC石塑地磚銷售仍保持3個月月增力道，推升2023年第二季SPC石塑地磚比重提升至28％，同時集團積極優化台南廠生產學習曲線等，也有助6月營收表現繳出近11個月新高記錄。

美(吉吉)目前仍陸續進行台南新廠驗廠作業，將有助於推升整體業務拓展，並推進旗下台南新廠產能稼動率拉升，創造整體營運正面效果挹注。

美(吉吉)近年積極進行產品研發創新，包括具有循環經濟概念之稻殼SPC石塑地磚以及非PVC材質的PP環保地磚等創新差異化產品，並榮獲德國iF、紅點、以及美國IDEA等設計界權威獎項，此外，美(吉吉)透過參加國際重量級知名展會擴大宣傳稻殼RSPC、lite back、方版SPC以及新款抗病毒地磚等系列產品，積極拓展北美市場為主要業務重心，且近期已陸續進行後續相關的訪廠認證流程，皆有望助力集團業務良好發展。