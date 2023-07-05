永豐ESG低碳高息ETF追蹤臺灣指數公司編制的「特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數」，一年調整一次成分股，成分股需通過碳指標篩選，符合低碳排標準，且台灣永續得分率為BBB級以上之企業，並依照市值及股利率排序，精選40檔兼具ESG、低碳、高股息之上市櫃股票作為成分股。

根據臺灣指數公司公告，本次成分股納入：統一、聚陽、興農、台達電、華通、群光、中華電、京元電子、聯詠、岱稜、新日興、大聯大、欣陸、致伸、中美晶、飛捷、矽格、矽創、尖點、南電、福懋科、達方、明安、統一實。

刪除的成分股則有：新纖、南帝、仁寶、佳世達、宏碁、華碩、技嘉、微星、廣達、億光、義隆、統一證、富邦金、國泰金、開發金、元大金、神基、原相、緯創、群創、圓展、神達、南茂、信義。成分股納入和刪除之變動於7月5日盤後生效。

根據投信公司日前公告之熱門股中包含技嘉、緯創、華碩、仁寶、宏碁等皆反映股價大漲，現金股利殖利率下降而剔除。根據投信公告最新前十大持股包含聯發科、聚陽、聯詠、力成等，現金股利殖利率落在6.14%~9.68%之間。

同為高股息新兵復華台灣科技優息ETF成分調整亦刪除仁寶、廣達、華碩、技嘉等殖利率較低的個股，調整後前十大持之現金殖利率落在2.9%~9.7%間，復華台灣科技優息ETF追蹤台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技優息指數，百分之百投資於高股息電子科技類股；永豐ESG低碳高息ETF則是篩選符合ESG低碳趨勢之高股息個股，整體電子科技類股佔比亦高達85%，也反映出台灣電子業較多具備低碳能力並與國際大廠接軌取得訂單並獲利，指數過去回測結果亦顯示高股息指數納入ESG篩選後，指數報酬率會有所上升，如果再新增企業低碳力的篩選流程，指數的總報酬以及殖利率同時都能有顯著的提升效果，這也代表符合ESG、低碳的企業長期營運穩定、產業競爭力佳，也會反映在股價表現以及企業穩定配發股息的能力上。