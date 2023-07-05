一名30多歲男子因異常疲倦、食慾差、噁心、腹瀉而就醫，原本以為是普通腸胃炎，但肝發炎指數竟達600 U/L，遠高於正常值上限40。醫師詢問男子健康狀況後得知，男子無B、C等肝炎、也無脂肪肝，而是因日前赴東南亞吃了一次路邊攤、感染A肝病毒所致，之後住院一周才讓肝指數回復正常。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在《醫師好辣》表示，上述男子當時就醫時主訴，近來覺得非常疲倦、食慾不振、噁心反胃、腹瀉，原本以為是典型的腸胃炎症狀，「但因男子異常疲倦，連家人都明顯感受得到，因此我幫男子加驗肝指數。」

洪暐傑表示，一般肝指數正常值上限為40 U/L，該男子卻高達600，顯示肝臟嚴重發炎。男子稱並無B、C肝炎病毒，也無脂肪肝，近日也未服用來路不明的藥物或補品。細問後得知男子近日到東南亞國家出差，在當地吃了一次路邊攤，「現場燈光暗、餐盤黑，男子當時以為吃一次應該無妨，未料一次就感染A肝病毒。」

他表示，雖然多數感染A肝病毒者，病情不嚴重或無症狀，但若體弱、同時有B或C肝病毒，就可能出現致死率高的猛爆性肝炎。上述男子雖無B、C型肝炎，但後來也經住院一周才讓肝指數回復至正常值。

他提醒，A肝疫苗可有效預防A肝病毒，民眾若要前往A肝疫情盛行的國家，應於出發前2周注射疫苗，以免染患A肝、傷害肝功能，甚至危及生命。