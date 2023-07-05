備受關注的淡北道路工程標案今（5）日傳出好消息，以66億元經費順利開標，後續將進入評選作業階段，若順利決標，將有望在今年動工。該案自今年2月首次招標，至上月止歷經2度流標，新北市新工處調整工期、招標文件及經費後，終於有廠商投標。

全長5.45公里的淡北道路，北起淡水淡金路與中正東路口，南迄台北市大度路，全線包含平面道路、2座高架橋梁、2處地下車行箱涵以及自行車道棧橋，以分流原則增設路廊，可望解決淡水往來士林、北投間交通壅塞的問題，因此也被稱為「救命道路」。

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