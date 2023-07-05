藝文設施管理中心表示，年底將結合自辦桃園鐵玫瑰藝術節、米倉劇場藝術節既有青少年優惠票外，同步推出加碼5折優惠等方案。（桃園市藝文設施管理中心提供／陳夢茹桃園傳真）

為響應文化部推出成年禮金1200點文化幣政策，桃園市鼓勵藝術團隊開設青年席位，暑假期間推出多檔精彩節目，範圍涵蓋音樂、舞蹈及戲劇等，如將在桃園展演中心演出的《貓》青年席位僅需800元，歡迎民眾踴躍參與。

藝文設施管理中心表示，6月6日起邀請在桃園展演中心、中壢藝術館、米倉劇場及文化局演藝廳共4場館，主辦、合辦及租借的售票節目演出團隊參與開設青年席次優惠票價，以低於5折等優惠好康價格，鼓勵青年參與藝文展演活動，藉此擴大藝文消費群眾，於疫情後振興藝文產業。

藝設中心說，7月15日故事工廠《天后》優惠價900元、寬宏藝術《貓》優惠價800元、中壢青少年管弦樂團《第23次定期音樂會》優惠價125元、桃園交響管樂團《與大師對話》優惠價400元、桃園市國樂團2023桃園國樂節系列演出優惠價150至500元、敦青舞蹈團《看見桃源－移路有你》。

9月接續也有面白大丈夫《職男人生3－達成激笑》、春河劇團《我妻我母我丈母娘》、故事工廠《倒數婚姻》、果陀劇場《最後14堂星期二的課》等節目陸續響應並開設青年席位。文化局另也提醒，每場開設席位有限可至活動官網或文化部官網查詢。

節目資訊：桃園市藝文設施管理中心（https://www.afmc.gov.tw/）或文化部文化幣官網查詢（https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/）。

藝設中心還提及，年底也將結合自辦桃園鐵玫瑰藝術節、米倉劇場藝術節既有青少年優惠票外，同步推出加碼5折優惠等方案，後續於10至11月藝術節期間結合各項促銷方案，一方面提升藝術節及各參與團隊的票房，促成青年參與藝文展演活動外，另一方面以實際行動擴及至桃園售票演出團隊，創造彼此雙贏的局面，並永續打開桃園在地青年觀眾人口。