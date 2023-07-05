被封為「同志天菜」的祖雄去年認戀烏克蘭美女佳娜，並大方承認兩人是因P友變情侶，因性事和諧才決定提升兩人關係，近日祖雄高調向佳娜求婚成功。今(5日)週刊報導，上月底直擊小倆口上街挑婚戒，佳娜衣著寬鬆看來小腹微凸，疑似雙喜臨門，對此，祖雄沒否認說：「有好消息一定會公布的。」

據《鏡週刊》報導，從P友變情侶、又變成準未婚夫妻的祖雄、佳娜上月底到信義區百貨挑婚戒，接著去看電影，佳娜穿著高腰洋裝，肚子看來變大很多，不知是否懷孕，祖雄也沒否認，表示有好消息會通知大家，而兩人之後會分別到烏克蘭、馬來西亞辦登記手續，婚禮則是要等烏俄戰變結束，佳娜的父母才比較有希望現身參加。

祖雄去年和佳娜高調宣布交往，後來兩人在女方Youtube頻道「佳娜老師機」分享認識經過，男方記憶中以為兩人第一次約會就滾床，佳娜澄清：「第一次約會我們只有去吃飯，沒有做色色的事」，並強調祖雄當時身上只有2000元，兩人「小資約會」也很愉快，佳娜開嗆酸民：「如果還有人說我是為了錢跟男生交往，你們現在開始要閉嘴」。

祖雄更和佳娜在影片中重現兩人約會經過，當天祖雄開了一輛借來但冷氣壞掉的車，不過佳娜不在意，笑說「XX沒壞掉就好」，兩人去野柳花了門票錢240元，再到景觀咖啡廳花了5、6百元，最後花了1000多元進湯屋「達陣」成功，還大戰了兩回合，笑說可以提供給在一起很久的情侶或夫妻嘗試，促進感情。