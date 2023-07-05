主持人黃子佼先前遭控性騷，在道歉的同時，更連帶爆料13位藝人醜聞，其中直指阿雅及大小S等人吸毒，對此，面對一連串指控，阿雅今公開驗毒結果，毛髮和尿液中都未測出69種毒品，文中寫下「願我們都因為清楚自己是誰，而找到讓內心寧靜安定的堡」。

阿雅5日曬出毒品檢測結果報告，當中並未驗出69種毒品，阿雅有感而發寫下：「感謝支持和相信我的朋友們，在紛擾中選擇信任，彌足珍貴。穿過鼎沸人聲，願我們都因為清楚自己是誰，而找到讓內心寧靜安定的堡壘」。

事實上，黃子佼先前深陷性騷風波，事後他於臉書上傳三則自白道歉影片，但道歉的同時，竟連環爆出13位藝人的醜聞，其中他點名大小S、阿雅（柳翰雅）、范曉萱等人吸毒，「他們吸毒嗑藥這件事情我也一直過不去，他們可以去否定否決否認，然後紅了20幾年，就算被週刊拍到還是可以否認，他們身邊朋友阿雅、范曉萱、周俊偉全部都逃過」，震驚外界。

對此，阿雅也隨即發出聲明「本人柳翰雅（阿雅）從未以任何形式使用違禁藥物、毒品，嚴守法律法規。關於他人對我誹謗中傷，我將拿起法律武器護自己的正當權益。特此聲明。」如今阿雅曬出驗毒結果再度澄清自己未吸毒。

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