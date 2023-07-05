國民黨立委王鴻薇指控中東歐融資基金融資立陶宛太陽能廠，原料都來自中國，外交部今天反駁，該基金鼓勵核貸企業向台灣業者合作採購，並優先從台灣出貨，少數人士刻意忽略台商受益事實，罔顧台商生產基地遍佈兩岸及全球的產業結構，一味誇大操弄出貨地為中國。對這些惡意攻擊，外交部予以嚴正譴責。

外交部發言人劉永健指出，台灣與立陶宛同為抵抗威權擴張的民主夥伴，雙邊關係持續提升。我國以中東歐企業為對象，設立中東歐融資基金，加強台灣與中東歐國家之經濟連結，發展經濟產業合作，進而強化民主韌性，此為先進國家推動國際經濟發展合作常見的模式。

他說，中東歐融資基金的放款對象，以特定的重點產業為範圍，依據企業的申請計畫書、融資需求、經營展望及還款能力等指標，透過金融及產業專家審議後決定是否放款，跟一般商業融資相同。本案融資立陶宛太陽能廠也是按同樣程序核貸，未來也需依合約還款，一切運作合乎法規及金融放款實務。

劉永健強調，該基金另一特色為設定撥貸辦法，鼓勵核貸企業向台灣業者合作採購，並優先從台灣出貨，藉此強化我國與歐洲供應鏈的連結，且為我國業者開拓歐洲商機。此一兼顧國際經濟合作及我國業者商機的互惠安排，卻受到有心人士惡意扭曲誣蔑，外交部至感遺憾。

他批評，少數人士為指控政府及污名化中東歐融資基金的基礎，以「我國融資立陶宛太陽能廠原料都來自中國」為說辭，刻意忽略台商受益的事實，罔顧台商生產基地遍佈兩岸及全球的產業結構，一味誇大操弄出貨地為中國一事，反而凸顯自身對眾所周知的產業常態的無知。

他說，這些人散佈的惡意資訊不僅歧視在中國生產經營的台商、詆毁外交工作，並且損害我國與歐洲國家增加互動的整體利益，這種操作方式，與中國共產黨政府對台認知作戰如出一轍，目的在打擊我國外交成果與國家士氣。「對這些惡意攻擊，外交部予以嚴正譴責」。