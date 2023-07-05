6月20日，瑞士洛桑國際管理學院（IMD）公布了《2023年世界競爭力年報》，其中台灣以第六名之姿，創下自2011年以來的最佳成績，但更令人注目的是，多次排名世界第一的香港居然被台灣擠下，排名第七。一時之間，「東方之珠從此失色」的悲歌，又重響於國際圈。

但，香江傳奇真的就此成為絕唱嗎？

清代章回小說《儒林外史》記載，唐朝名將郭子儀平定安史之亂後，晉為駙馬，受封富麗堂皇的「河東府」。但富不過三代，孫子輩門庭中落，甚至淪為乞丐。

一日，郭孫行乞到「河西庄」，遇見了30多年前在郭府當奶媽的兒子，對方卻已是糧囤座座、牛馬成群的富豪了，而奶媽的兒子顧念舊情收留了昔日的主人，旁人則不禁唏噓：「30年河東榮華富貴，30年河西寄人籬下！」

「30年河東30年河西」原是警醒世人的一句俗諺，但縱觀歷史的縱軸，國際間的樓起樓塌豈非如此現實殘酷？而同樣的歷史情節，何嘗不是一再重播放送？

在亞洲，曾有過一個國家，原是全亞第二富國，在上世紀50年代，人均GDP僅次於日本，曾擁有亞洲第一家航空公司，連日航的第一架飛機向他購買的，其首都還被譽為小紐約，是西方人眼中的東方典範。但如此的發達國家，如今活生生地退回第二世界，還被越南超車。

其實菲律賓從澎湃到消亡，不過是十幾20年的光景，他崛起於韓戰，美國投資由韓轉菲，但即便坐收轉單效應，卻過於仰賴美國的奶水，當台灣與南韓都因土地改革而翻身時，他卻沒搭上轉骨的熱潮，反而隨著美國重心移至東北亞，新加坡又取而代之，加上政府貪污腐敗，自此江河日下。

美國一手打造日本奇蹟，也見證日本墜落

而日本亦世人眼中最具史詩情節的「沒落貴族」。二戰結束，美蘇對抗，美國趁韓戰期間把日本打造成了亞洲軍工基地，還幫忙推動許多重要的經濟改革，一系列的生長激素，催生出自1950-80年代的日本經濟奇跡。

當時小小的日本，在資本家的炒作下，土地總價大約能買下為四個美國，Sony的Walkman、豐田的小轎車，在全美滿街跑，日本的半導體，一度讓Intel喘不過氣，三菱集團買下了紐約的洛克斐勒大廈，Sony則入主了好萊塢哥倫比亞電影公司。

在80年代末期，日股的總市值是美國的1.5倍，全球前20的公司，13間是日企，這讓當時的美國社會，充斥著「日本威脅論」。於是哈佛大學社會學教授傅高義當年寫了一本書《日本第一》，1981年，美國時代雜誌以日本作為封面標，警惕美國人，電影《旭日東昇》更試圖激起全美的仇日心結。

於是1985年，美國祭出了殺手鐧，召集了日、英、法、德，於紐約的廣場飯店簽署了聯合干預外匯市場的協議，以解決美國巨額貿易赤字，即為綜所周知的廣場協議。自當年起，日圓幾年內升值了一倍，股市飆了六倍，房價更漲了四倍。

一時之間，全日本經濟氤氳迷茫、社會蕩氣迴腸，殊不知，豪賭的牌桌上，擺的是場經濟的絞殺，很快的，隨著1989年經濟泡沫，迎來的是蝴蝶效應下的滿目瘡痍。即便日本政府猛招出盡，就算日企放聲哭嚎，卻無法扭轉日本從財富大滿貫換成一手經濟大爛牌的事實。

在1995年人均GDP就已超過4.4萬美元，站上世界第一的日本，就像是被下了咀咒、遺忘時間的的漸凍人，躺在手術臺上等著治療。至今人均GDP僅剩3.5萬美元，還輸給早年的殖民地—台灣。

然而歷史的錯誤最可怕的，往往不是政客的下台和財富的損失，而是社會的副作用。

從1990年起到2017年，美國只換了四任總統，力挽狂瀾日本，卻換了16個首相。而日本崛起時，推動的教育改革，培育了許多頂尖的理工人才，如今卻隨著大和民族的自信心消失，東京大學在10年內從世界第17位下降至第6、70名。

原本紙醉金迷的日本，變成了低欲社會的畫風，神木牛排變成了關東煮和蕎麥麵，LV變成了AV，沒錢出門，所以待在家當御宅族，通縮之下消費不起，就以做斷捨離和極簡主義來掩飾，沒錢養老婆小孩直接做個草食系男子。

下一個會是台灣嗎？香港會萬刧不復，還是涅槃重生？

然而昨日種種，都有其發生的緣起、因由和背景，在不可思議下，等到脈絡爬梳後，往往又是那麼的理所當然，那麼地讓人無語問蒼天。

很多經濟學者，將日本案例視為「日本病」，告誡世人切莫步入後塵，這包括錯誤的利率政策、不敢執行破壞式創新的保守心態，但換個角度想，無論日本抑或菲律賓，又何嘗不是起於美國的送往迎來、滅於美國的拂袖而去？而下一個會是台灣嗎？

正因為「30河東30河西」，風水國運也絕非會是沒有期限的沉淪，如今無論從國際的投資和國企的加碼，各種跡象都似乎透露出日本及菲律賓的時來運轉，經濟由唱衰變暢旺。同樣的，在經歷一次與死神擦肩而過的香港，究竟會萬刧不復？還是會涅槃重生？

為此，《遠見》記者特別在反送中後，前往當地探詢現況，沒有政治的偏見，不帶優勢的傲慢，只用最客觀、實際的角度，看看這顆東方明珠的未來，究竟會是美麗還是哀愁？香港的基底，到底會在中國的介入後一夕崩塌？還是如虎添翼？

只能說，「十年河東轉河西，莫笑窮人穿破衣」，日本與菲律賓歷史發展，從扉頁到末頁，都值得台灣寫進史册，加註警語。一方面警醒台灣，別輕忽每個迎頭趕上、谷底翻身的鄰國，更得居安思危、擁抱創新，否則時代無情，當奼紫嫣紅開遍，一不小心，就可能付與斷井殘垣。

本文作者：李建興

(本文摘自《遠見雜誌7月號445期》)