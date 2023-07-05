中國大陸日前祭出半導體原料鎵、鍺的出口管制，拜登政府也出手反擊，要求陸廠使用亞馬遜、微軟等雲端服務要申請，美中科技戰愈演愈烈，由於亞馬遜、微軟AI伺服器多交由廣達、緯穎、英業達、鴻海代工，恐重創台廠伺服器供應鏈。

大陸為了反制美國在晶片設備的圍殺，3日以國安名義宣布，自8月1日起對涉及半導體原料的鎵、鍺實施出口管制。

美國政府隨即從雲端領域展開報復。華爾街日報引述知情人士消息，美國商務部將在未來幾周內公布相關措施，限制中國大陸企業使用雲端計算服務，包括亞馬遜、微軟等美企的雲端服務，要求美國雲端供應商提供大陸使用先進AI晶片的雲端計算服務前，必須獲得美國政府許可。

微軟Azure和亞馬遜AWS居全球雲端服務（CSP）領導地位，美方新措施一旦上路，恐衝擊台廠伺服器供應鏈。目前亞馬遜伺服器由廣達代工，微軟伺服器則分散訂單給廣達、緯穎、英業達和鴻海。

此外，美方也考慮採取措施限制阿里巴巴、華為、騰訊、百度等大陸雲端巨頭在美國的業務。