自去年九合一選舉期間，基隆市長謝國樑提出的「免費青年電動機車」政策一直受到社會的關注。謝國樑5日接受廣播媒體專訪，透露除原本的方案外，也將保留部分名額供基隆市民申請自購其他品牌電動機車。

謝國樑5日上午接受廣播媒體專訪時表示，他在競選期間提供的青年電動機車專案，在基隆市議會議員們的支持下，已經在今年編列了1.2萬輛，每輛補助3萬元的預算，配合中央工業局及環保署的補助，青年電動機車政策將可於下半年陸續實現。

但在此同時，申請這項補助的青年，也必須在接下來的五年內，每年最少要做4個小時的公益活動。經過基隆市社會處處長楊玉欣的規畫，參與這項計畫的青年，將成為基隆市的「志工銀行」。

謝國樑透露，目前基隆市登記有案的獨居老人共有1800餘人，需要更多來自於社會上的關懷，因此，基隆市政府初步規畫將會要求今年這批申請青年電動機車，約莫1.2萬人左右的青年，投入關懷獨居老人的青年公益計畫。

不過，由於基隆市議會民進黨團6月1日提議基隆市政府將青年電動機車政策回歸補助的本質，不要限制補助的機車廠牌及車型。讓想買其他品牌、車型電動機車的民眾，也可以在現有的補助下，自行購買心儀的電動機車。

「我們很希望某些廠牌積極參與，但不會限定！」謝國樑提到，近日在組評選委員會，因為要確保過程透明、客觀、無私，被他要求參與最多的就是政風處，雖然希望最好的廠牌參與，但不會多做限制或一再要求，只要投標的廠商都會依照相同的規格審核，包括品牌知名度、客戶滿意度、性能、安全性等；他並透露，目前已有2廠牌、3款市價都在6萬多至7萬多之間的電動機車參與計畫

謝國樑說，這樣的方式民眾就只能用市價去選購電動機車，會增加民眾的負擔。但他也從善如流，將保留一部分名額予民眾加價購買心儀電動機車，市府也不會要求這一部分的民眾必須要參與公益活動。

基隆市環保局長馬仲豪證實，目前市府的確朝向這個方向規畫中，但可以確定的是，這一部分名額不會太多，在確認額度後會向對外界公布。