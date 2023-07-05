台灣高鐵公司在暑假推出「校外教學專案」優惠，學生團體11人（含）以上同行，國／高中生、大學生可享全額票價7折；小學生以及具敬老、孩童及愛心等優惠身分者，亦可享全額票價4折，同行師長也有7折優惠。

高鐵表示，今年暑假為鼓勵更多青年學子揪團搭高鐵出遊，即日起至8月31日，首度開放高中（含）以下「政府立案之公私立短期補習班」也可適用「校外教學專案」優惠，歡迎師生把握機會，暑假揪起來，搭乘高鐵出遊。

「校外教學專案」針對11人（含）以上學生團體旅客，規劃每周347個班次，天天可享優惠的便利服務，適用本優惠團體須搭乘指定車次的標準車廂對號座，且由同一起、迄站進出。今年新增的高中（含）以下「政府立案之公私立短期補習班」購買，最多2位同行師長享7折優惠，歡迎旅客透過高鐵企業網站或傳真，填寫團體訂位單（須加蓋學校或輔教單位之章戳），下單後台灣高鐵公司將指派專人協助完成訂位。

高鐵為鼓勵旅客揪團搭高鐵，持續提供不限班次「11人（含）以上團體」95折以及指定班次「20人以上團體」7折等2種優惠（敬老、愛心、孩童者維持5折優惠），歡迎多加利用。

此外，即日起更對參加婚宴、同學會等團體旅客祭出加碼優惠，旅客透過14家指定飯店餐飲部門訂購高鐵團體票，搭乘金額滿2萬元加贈高鐵假期1000元抵用券5張，滿4萬元則為10張，以此類推，合作飯店包含長榮集團、六福萬怡等知名飯店。