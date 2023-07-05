台灣「＃Me Too」浪潮延燒，日前告發自己強吻國民黨台北市議員鍾沛君性騷擾的名嘴朱學恒，台北地檢署5日首度以「他字案」被告身分傳喚朱到案。檢察官訊問1個半小時後，將朱請回。

涉強吻鍾沛君！朱學恒「被告身分」首度現身北檢應訊。(陳志賢攝)

朱庭訊後，對於媒體詢問問題，一律回答不評論。據了解，朱辯稱當天他喝醉了，記不得。但檢察官當庭翻拍朱的手機，查證案發前後他與鍾的相關對話內容。

涉強吻鍾沛均！朱學恒「被告身分」首度現身北檢應訊。(陳志賢攝)

國民黨籍台北市議員鍾沛君日前在臉書揭露，去年曾遭到名嘴朱學恒在飯局上2度強吻性騷，更嗆聲「反正妳明天也不會記得」，引起各界議論，今年6月12日朱學恒向北檢遞出僅148字的「犯罪事實」告發狀告發自己。

北檢隨即分「他字案」，將朱列為被告偵辦，而檢方今天上午首度開庭，以被告身分傳喚朱

到案說明。

至於鍾沛君爆出遭朱性騷後，6月12日首度出面舉行記者會，過程中數度哽咽，且不斷低頭深呼吸，才有辦法說話。鍾表示，事發經過10個月聽起來很久，但對心理受傷的她來說很短，現在還沒完全好起來，仍會被突然靠近的人嚇到，晚上也會做惡夢。

鍾沛君批評，並沒有要求任何賠償，只要朱學恒承諾不再靠近她，但朱卻出席同一電視通告，甚至被安排坐在她的右手邊，若無其事談論最不應該談論的性騷擾議題。她直言，朱一而再、再而三，測試她身為被害人，也是公眾人物，敢不敢出來挑戰朱。

鍾沛君還提及，她非常明確且負責任地說「還有其他受害者，而且情節輕重不一」，但她必須保護這些人直到願意出來講，進入司法程序後，如果檢調認為有必要，她會在確保個資情況下，逐一如實向司法機關揭露。

鍾並批評朱若真心悔改早就自首，而非浪費司法資源搏取媒體眼光，營造悔改形象，玩司法大戲，非常荒唐。

有法界人士認為，朱學恒此舉已非單純乘人不及抗拒的性騷擾犯行，尤其他在短時間內「兩度」違反女方意願強吻及摟抱，已構成最重可處5年有期徒刑的《刑法》強制猥褻罪。