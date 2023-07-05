聯合國人權事務高級專員今天譴責以色列及約旦河西岸占領區爆發的最新一輪暴力行為，還說殺戮和傷人行為必須停止。此外，以軍今天開始從巴勒斯坦營地哲寧撤離。

以軍從昨天早上開始攻擊哲寧（Jenin）營地，啟動了無人機攻擊，並部署1000多名士兵。這是約旦河西岸（West Bank）占領區多年來最大規模軍事行動之一，以色列部隊在這波所謂「反恐」行動中殺害了10人。

以軍表示，此次行動目的在摧毀哲寧難民營內的一些武器和武裝基礎設施。

以軍對哲寧發動攻擊的次日，特拉維夫（Tel Aviv）就發生汽車衝撞和刀刺攻擊事件，造成至少8人受傷，攻擊犯嫌則遭現場一名攜槍民眾擊斃。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）發布聲明指出：「約旦河西岸占領區近日的行動，及特拉維夫的汽車衝撞事故，都令人憂心地凸顯出一種再熟悉不過的事件模式，那就是暴力只會引來更多暴力。」

他說：「殺戮、殘害和毀損財物的行為必須停止。」

另一方面，路透社直擊，以色列部隊在約旦河西岸占領區執行多年來最大規模的軍事行動後，今天從哲寧撤離。

兩名目擊者指出，他們看到以軍車隊在天黑之後離開哲寧，這似乎意味以色列昨天早上所展開的行動已經告終。

以軍離開後，因衝突而離開營地的居民開始返回漆黑的街道。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1120705