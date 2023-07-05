美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會（RSC）」6位眾議員，4日訪問行政院經貿談判辦公室，由總談派代表、政委鄧振中接待。鄧振中席間指出，盼美國支持台灣農產品拓銷美國，分散仰賴單一市場的風險，獲得訪團高度贊同，而雙方也認同現在正是推動「台美避免雙重課稅」的好時機。

共和黨研究委員會成立於1973年，為美國眾議院最具指標性的共和黨團體。本屆美國國會共有175位RSC成員，他們長期支持臺灣，贊成多項友好臺灣法案。

鄧振中席間表示，期待美國支持台灣農產品拓銷美國，分散仰賴單一市場的風險，以避免最脆弱的農產品成為其他國家的政治工具。眾議員們對此高度贊同，並稱讚台灣水果好吃，期待可以在此行中更多體驗臺灣水果的美味，未來更能向美國消費者宣傳台灣農產。

此外，美國眾議員也認同，現在正是推動「台美避免雙重課稅」的好時機，國會與行政部門會努力合作來與臺灣解決問題，為台商赴美投資，構築優質營商環境，共同創造臺美經濟繁榮。

最後，共和黨研究委員會主席赫恩（Kevin Hern）特別指出，本次《台美21世紀貿易倡議首批協定實施法》在眾議院獲得高度支持，以全數贊成通過，顯見眾議院全力支持與台灣簽署「強而有力」的台美貿易協定。