信邦捎來好消息，不僅6月營收和第二季營收再寫歷史新高，上半年營收亦寫下歷年同期新高，受到此利多帶動，信邦5日股價以小高盤371元開出，上漲2.5元，9時30分更一舉衝上383.5元，股價和6月營收同步到頂，再寫歷史新高。

信邦公布6月營收29.3億元雖僅較5月29.23億元成長0.25％，但不減續創歷史新高的風采，相較於去年同期25.55億元年增率略見拉高，達14.68％，另第二季合併營收為87.65億元，呈季增2.95％、年增16.5％；累計上半年度合併營收172.78億元，年增率亦達19.44％。

信邦指出，6月合併營收29.3億元，續創公司成立以來單月營收歷史高點，今年已連續5個月改寫單月歷史新高紀錄；第二季合併營收為87.65億元，亦創單季營收歷史高點之佳績；累計上半年度合併營收為172.78億元，仍為歷年同期之高點。6月合併營收之成長，係汽車及工業應用等產業之銷售分別較5月成長10.6％及5.47％；累計上半年度相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長9.35％、汽車產業成長36.05％、綠能產業成長60.12％、工業應用產業成長18.5％、通訊及電子周邊產業減少21.75％。

以產品別銷售比重言之，連接線組生產銷售占合併營收83.99％；連接器及零組件銷售占16.01％。產業別銷售分布，綠能產業占合併營收32.28％；工業應用產業占27.69％；通訊及電子周邊產業占16.96％；汽車產業占14.35％；醫療及健康照護產業占8.72％。